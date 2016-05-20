Журналист: «Жинола в коме, запись в соцсети сделал его агент»

Французский журналист Жан-Филипп Люстик сообщил, что запись, сделанная на странице экс-игрока сборной Франции Давида Жинола в социальной сети Twitter, принадлежит его агенту. Сам же бывший футболист до сих пор находится в бессознательном состоянии.

«Он все также находится в коме без движения. Мы все напряжены», – сказал Люстик.

Напомним, сегодня Жинола перенес остановку сердца во время игры в футбол на турнире по гольфу в Ницце. Чуть позже на его странице в Twitter появилась запись, высмеивающая тех. кто проголосовал за проведение ЧМ-2022 в Катаре.