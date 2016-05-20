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    «Реал» пожелал Данни поскорее восстановиться от травмы

    Хавбек «Зенита» Данни получил от «Реала» письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления. Напомним, игрок получил серьезную травму в матче 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:2). Недавно португальцу была сделана операция. Срок его восстановления составит приблизительно девять месяцев.

    «От всего «Реала» и лично нашего президента Флорентино Переса мы шлем вам наилучшие пожелания. Желаем скорейшего восстановления после вашей травмы, полученной недавно», – говорится письме.

    Данни ответил благодарностью мадридскому клубу за оказанное внимание.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    20.05.2016 00:34
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 20 мая 2016, 18:51

      С чего они?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 20 мая 2016, 08:20

      Все таки 4:2, один гол что ли отменили? Ребят ну вы же СМИ, неужели нельзя внимательнее писать и редактировать?

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