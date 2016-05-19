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    Шоу впервые с сентября провел тренировку в общей группе «МЮ»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, продолжающий восстанавливаться после травмы, принял участие в своей первой тренировке в общей группе накануне решающего матча Кубка Англии с «Кристал Пэлас».

    Это занятие стало для 20-летнего футболиста первым с сентября прошлого года. Напомним, в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (1:2), Шоу получил двойной перелом правой ноги после столкновения с защитником голландцев Эктором Морено. Ранее сообщалось, что игрок не сможет принят участия в оставшихся матчах сезона, а также пропустит Евро-2016.

    Источник: Daily Mail

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    19.05.2016 22:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 20 мая 2016, 17:57

      правая нога вся в шрамах, ужс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 20 мая 2016, 11:01

      удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 20 мая 2016, 08:09

      Сейчас набирать форму нужно. Здоровья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 мая 2016, 07:47

      Здоровья.

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 20 мая 2016, 05:54

      Парень видать классно отдохнул невооруженным взглядом виден не хилый лишний вес...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +224

      Ele13 20 мая 2016, 01:28

      Удачи и терпения парню!

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 20 мая 2016, 00:01

      ждем тебя

      2
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