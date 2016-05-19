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    Вентура станет новым наставником сборной Италии, помогать ему будет Каннаваро

    Главный тренер «Торино» Джампьеро Вентура в ближайшее время возглавит сборную Италии. 68-летний специалист сменит на посту наставника Антонио Конте, который уйдет в «Челси» по окончании чемпионата Европы.

    Вентура подпишет с Федерацией футбола Италии контракт на два года с зарплатой в 2 миллиона евро в год. Его помощником в сборной станет обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро. Техническим директором будет назначен Марчело Липпи, который приводил национальную команду к победе на ЧМ-2006.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    19.05.2016 10:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +57

      Ailend 26 мая 2016, 21:50

      Опа. Из Зоопарка прогнали?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      anacarp 19 мая 2016, 22:36

      офигеть вообще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 19 мая 2016, 11:56

      кРУТО

      0
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 19 мая 2016, 10:58

      Эйс Вентура?)

      0
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