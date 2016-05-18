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    «Интер» хочет арендовать Туре

    Агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, подтвердил желание «Интера» заполучить ивуарийского футболиста в свое распоряжение в следующем сезоне.

    «Это правда, что мы имели разговор с Манчини. Сейчас мы пытаемся договориться с «Манчестер Сити» об аренде, но они хотят только продать игрока. Не могу сказать, интересуется ли Туре кто-то еще. «Интер» – это хороший клуб», – сказал Селюк.

    Известно, что новый главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов отпустить Туре.

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.05.2016 18:31
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