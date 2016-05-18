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    Джеррард отметил Коноплянку в составе «Севильи»

    Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард отметил в составе «Севильи» Евгения Коноплянку, который может доставить английской команде проблемы в предстоящем финальном матче Лиги Европы.

    «Со стороны «Севильи» главная угроза исходит от Кевина Гамейро и Эвера Банеги. Также следует иметь план действий против Евгения Коноплянки. Он умеет поддерживать темп и хорош в обводке, что мы увидели, когда играли со сборной Украины на Уэмбли.

    Он хорошо комбинирует у чужой штрафной и нацелен на ворота. Главное – внимательно следить за его левой ногой», – сказал Джеррард.

    Финальный матч Лиги Европы «Ливерпуль» – «Севилья» состоится в среду, 18 мая, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    18.05.2016 18:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 18 мая 2016, 20:45

      Конопля чистый правша,почему "за левой"?

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