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    Сантуш: «Я уверен, что Португалия может выиграть Евро-2016»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подчеркнул, что у его команды достаточно мастерства, чтобы победить на предстоящем чемпионате Европы.

    «У нас есть свое понимание игры, в которой нет места неподвижным футболистам. Мне нравится мобильность, и по какой-то особой расстановке мы действовать не будем. Больше всего это будет похоже на 4-4-2. Я уверен, что мы можем выиграть турнир. У нас достаточно класса, чтобы обыграть любого соперника, так почему бы не верить в успех?» – задался вопросом Сантуш.

    Также португальский специалист отметил потрясающую форму нападающего Криштиану Роналду.

    «Я уверен, что Роналду находится в идеальной форме как психологически, так и физически. Сейчас он готовится к финалу Лиги чемпионов УЕФА, но я не сомневаюсь, что он будет готов выложиться на все сто и в матчах за сборную Португалии».

    Источник: УЕФА

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    18.05.2016 11:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 18 мая 2016, 11:41

      Нуль

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