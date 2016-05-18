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    Зидан мог возглавить «Реал» еще в ноябре прошлого года

    Испанский специалист Рафаэль Бенитес был близок к увольнению из «Реала» после поражения от «Барселоны» со счетом 0:4 в матче 12-го тура чемпионата Испании.

    Президент мадридского клуба Флорентино Перес остался крайне недоволен тем, что его команда уступила принципиальному сопернику на своем поле и предложил занять пост наставника «сливочных» Зинедину Зидану. Французский специалист отказался возглавлять «Реал» на тот момент, но согласился встать у руля команды после 18-го тура Примеры.

    Напомним, что «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, уступив «Барселоне» лишь одно очко.

    Источник: Mundodeportivo

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    18.05.2016 08:20
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 18 мая 2016, 10:52

      Кто знает как сложилось бы тогда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 18 мая 2016, 10:21

      это точно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 мая 2016, 08:45

      тогда стали бы чемпионами)

      1
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