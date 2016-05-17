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    Черышев благополучно перенес операцию

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев на своей странице в Instagram сообщил, что успешно перенес операцию. Напомним, футболист травмировался в матче 36-го тура Примеры против «Вильярреала» (0:2), из-чего пропустил остаток сезона и не поедет на Евро.

    «Слава Богу, все вышло благополучно. Уже думаю о восстановлении. Всем спасибо за хорошие пожелания и теплые слова. Хотелось тоже поблагодарить доктора Ораву за его доступность и желание помочь. Скоро вернусь и буду еще сильнее», – написал Черышев.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    17.05.2016 22:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 18 мая 2016, 08:22

      Он когда-нибудь будет играть? Напоминает ситуацию с Цауней из ЦСКА или с тем же Гонсалесом, который раньше там был.

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      Рейтинг: +139

      palych1974 18 мая 2016, 05:24

      Скорейшего восстановления!

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