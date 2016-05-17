Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фильм об Ибрагимовиче появится в прокате в России с 19 мая

17 мая 2016, 16:43

19 мая в российский прокат выходит фильм «Златан. Начало» о самом харизматичном футболисте современности Златане Ибрагимовиче. Фильм показывает, как начиналась его футбольная карьера и почему Златан — выдающаяся фигура даже для тех, кто не интересуется футболом. Фильм выходит в прокат за день до Финала Лиги Чемпионов и за пару недель до начала чемпионата Европы по футболу 2016.

В Швеции фильм был показан в феврале 2016 года почти во всех кинотеатрах страны и собрал более 75 000 зрителей. В России фильм выпускает в прокат компания Beat Films при поддержке Посольства Швеции в России.

Официальная премьера фильма в присутствии режиссеров фильма Фредрика и Магнуса Герттенов состоится 27 мая на Beat Film Festival в кинотеатре «Каро Октябрь». Билеты уже в продаже.

Города проката — Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Калининград, Ярославль, Новосибирск, Нижний Новгород, Пермь, Красноярск, Иркутск, Ростов на Дону,

Саратов, Самара, Тольятти, Якутск, Челябинск, Тюмень, Омск, Владивосток, Казань, Сургут, Краснодар, Уфа, Хабаровск, Минск и другие города СНГ.

Источник: Бомбардир.ру
Европа ПСЖ Ибрагимович Златан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
23:22
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
22:48
1
Слуцкий возглавил новую команду
22:27
5
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
22:11
1
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
21:53
4
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
21:09
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
3
Все новости
Все новости
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
23:27
ВидеоВ Уругвае неточный пас стал причиной массового ДТП
23:26
ВидеоИгрок «Коритибы» провалился под землю, празднуя гол, который потом отменили
23:11
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
22:36
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
22:11
1
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
21:53
4
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
21:29
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
21:09
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
20:59
1
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
3
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
2
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
18:37
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
2
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
18:12
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
6
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
17:46
1
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+