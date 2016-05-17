Фильм об Ибрагимовиче появится в прокате в России с 19 мая

19 мая в российский прокат выходит фильм «Златан. Начало» о самом харизматичном футболисте современности Златане Ибрагимовиче. Фильм показывает, как начиналась его футбольная карьера и почему Златан — выдающаяся фигура даже для тех, кто не интересуется футболом. Фильм выходит в прокат за день до Финала Лиги Чемпионов и за пару недель до начала чемпионата Европы по футболу 2016.

В Швеции фильм был показан в феврале 2016 года почти во всех кинотеатрах страны и собрал более 75 000 зрителей. В России фильм выпускает в прокат компания Beat Films при поддержке Посольства Швеции в России.

Официальная премьера фильма в присутствии режиссеров фильма Фредрика и Магнуса Герттенов состоится 27 мая на Beat Film Festival в кинотеатре «Каро Октябрь». Билеты уже в продаже.

Города проката — Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Калининград, Ярославль, Новосибирск, Нижний Новгород, Пермь, Красноярск, Иркутск, Ростов на Дону,

Саратов, Самара, Тольятти, Якутск, Челябинск, Тюмень, Омск, Владивосток, Казань, Сургут, Краснодар, Уфа, Хабаровск, Минск и другие города СНГ.