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Масалитин: «Самое слабое место «Ростова»? Финансы»

17 мая 2016, 08:15
2

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал игру «Ростова», который за тур до завершения сезона в РФПЛ отстает от лидирующего ЦСКА на два очка.

«Главный козырь «Ростова» — дисциплина, игра на контратаках, стандарты». Все как у «Рубина» времен Бердыева.

Если в том «Рубине» выделялись Домингес и Бухаров, то в «Ростове» такого лидера нет. Но отмечу Сесара Наваса, Нобоа и Азмуна, которые работали с Бердыевым еще в Казани. Они верят тренеру, знают его футбольную философию – и помогают понять остальным.

Самое слабое место «Ростова»? Финансы. В этом смысле за клуб до сих пор тревожно. На поле явных недостатков не вижу. Команда сбалансирована во всех линиях. Кто-то считает, что ей плохо удаются позиционные атаки. Так смотря с кем сравнивать. До ЦСКА, «Краснодара», «Зенита» действительно далеко. Но у «Ростова» и возможности скромнее. Вторым номером играть попроще», — сказал Масалитин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Масалитин Валерий
Комментарии (2)
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hmelarj
1463463793
Комментарий удален.
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FanatSerj
1463468750
Азмуна можно еще как выделить, все его голы это очки Ростова. Красава Бердыев когда боролся за его переход в Ростов.
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