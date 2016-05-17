Масалитин: «Самое слабое место «Ростова»? Финансы»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал игру «Ростова», который за тур до завершения сезона в РФПЛ отстает от лидирующего ЦСКА на два очка.



«Главный козырь «Ростова» — дисциплина, игра на контратаках, стандарты». Все как у «Рубина» времен Бердыева.



Если в том «Рубине» выделялись Домингес и Бухаров, то в «Ростове» такого лидера нет. Но отмечу Сесара Наваса, Нобоа и Азмуна, которые работали с Бердыевым еще в Казани. Они верят тренеру, знают его футбольную философию – и помогают понять остальным.



Самое слабое место «Ростова»? Финансы. В этом смысле за клуб до сих пор тревожно. На поле явных недостатков не вижу. Команда сбалансирована во всех линиях. Кто-то считает, что ей плохо удаются позиционные атаки. Так смотря с кем сравнивать. До ЦСКА, «Краснодара», «Зенита» действительно далеко. Но у «Ростова» и возможности скромнее. Вторым номером играть попроще», — сказал Масалитин.