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    Власти Нижегородской области опровергли информацию об урезание расходов на борьбу с онкологией ради ЧМ-2018

    Пресс-служба губернатора Нижегородской области выступила с опровержением появившейся ранее информации о том, что властям региона пришлось урезать расходы на борьбу с онкологией, пустив средства на строительство объектов к ЧМ-2018.

    Как сообщила начальник управления развития бизнеса в России и СНГ международного рейтингового агентства Fitch Ratings Юлия Бельская фон Телль: «В рамках 10-той конференции Fitch Ratings по городам и регионам России Наталья Геннадьевна Лобанова в своем выступлении говорила о том, что, несмотря на давление на региональный бюджет, связанное со строительством инфраструктурных объектов к чемпионату мира по футболу 2018г., область находит возможности для решения социальных задач. В качестве примера, Наталья Геннадьевна говорила о введении в эксплуатацию новой областной онкологической поликлиники».

    По данным министерства здравоохранения региона, объем финансирования здравоохранения в 2016 году, несмотря на объективные экономические трудности, в том числе и на онкологию увеличился: расходы на программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению в 2016 году, по сравнению с 2015 годом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2016 17:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 мая 2016, 18:44

      После олимпийских игр ухудшилась ситуация в стране.
      Теперь ожидаемо будет ухудшаться ситуация перед и после ЧМ 2018.
      Вова ухе нашел оправдание, мол сами россияне ползали за ним на коленях и просили:"Хотим олимпиаду и ЧМ 2018".

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