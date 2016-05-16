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Бенитес: «Решение по «Ньюкаслу» нужно принимать с умом»

16 мая 2016, 08:16

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес не торопится объявлять о своем уходе из клуба после вылета из английской Премьер-лиги.

«Мое сердце подсказывает мне остаться, ведь это отличный клуб, из изумительного города, здесь прекрасная возможность для карьеры, но решение нужно принимать с умом. Я ранее говорил, что рассчитывал увидеть здесь великолепную атмосферу, но она даже превзошла мои ожидания. Позитива было еще больше, чем я думал.

Нужно сесть с руководством клуба за стол переговоров и обсудить все исходя из того, что я желаю «Ньюкаслу» и себе всего наилучшего. Все просто», – заявил Бенитес.

Напомним, что в марте текущего года испанский специалист продлил контракт с «Ньюкаслом» на три года. В нем есть пункт, позволяющий тренеру досрочно покинуть клуб.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Трансферы Ньюкасл Бенитес Рафаэль
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