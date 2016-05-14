Энрике: «Отпразднуем и будем готовиться выиграть еще один титул»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после победы в матче 38-го тура против «Гранады» (3:0), которая принесла каталонцам чемпионство.

«Я очень счастлив. Команда продемонстрировала, что может преодолевать трудности. Сейчас мы отпразднуем, а затем сфокусируемся на том, чтобы выиграть еще один титул.

Плохое состояние поля? Я не могу это контролировать. Нам это тоже принесло некоторую пользу – например, второй гол. Мы хорошо играли на этих сухих полях в нынешнем сезоне», – сказал Энрике.