«Барселона» выставила сильнейший состав против «Гранады»

Стали известны стартовые составы на матч заключительного 38-го тура Примеры «Гранада» – «Барселона». Напомним, что каталонцев для обеспечения чемпионского титула устроит в этом матче только победа без оглядки на результат «Реала», отстающего на одно очко.

Гранада: Фернандес, Бабен, Ломбан, Лопеш, Кошта, Дюкур, Перес, Рико, Пеньяранда, Эль-Араби, Рочина.

Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Даниэль Алвес, Бускетс, Ракитич, Маскерано, Иньеста, Неймар, Месси, Суарес.

Поединок начнется в 18:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.