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    «ПСЖ» видит замену Ибрагимовичу в Марсьяле

    «ПСЖ» намерен усилить атакующую линию команды нападающим «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем. Сообщается, что парижане уже контактировали с представителями 20-летнего игрока. Напомним, что чемпион Франции находится в поисках замены форварду Златану Ибрагимовичу, который покинет клуб этим летом.

    Марсьяль перешел в стан «красных дьяволов» в прошлое межсезонье из «Монако». Сумма трансфера составила 80 миллионов евро. В текущем розыгрыше АПЛ француз принял участие в 31-м поединке, забил 11 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: L' Equipe

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    14.05.2016 15:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 17 мая 2016, 21:42

      150 лямов и не меньше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 16 мая 2016, 11:42

      Забирайте, 120 лямов и он ваш, а на самом деле, это бред, он сам не уйдет сейчас с МЮ..

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