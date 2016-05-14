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    Рахимов: «Матч со «Спартаком» приобретает особую значимость»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал о том, чего ожидает от предстоящего выездного матча 29-го тура РФПЛ со «Спартаком» (16 мая).

    «Матч со «Спартаком» приобретает особую значимость. Но на этом зацикливаться не нужно, необходимо просто готовиться к игре. Нет, перед «Тереком» не стоит конкретная задача попасть в Лигу Европы, так как задачи надо ставить перед сезоном. Но если есть возможность, то надо постараться реализовать ее и сделать всe возможное, чтобы добиться результата. Хотя у нас ресурс ограничен», — сказал специалист.

    Напомним, что на данный момент «Терек» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от идущего пятым «Спартака» на три очка.

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    14.05.2016 10:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      Расик 14 мая 2016, 14:39

      Есть ещё шанс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Расик 14 мая 2016, 14:39

      Что значит нет задачи нужно до конца биться за лигу Европу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Расик 14 мая 2016, 16:15

      "Казнить нельзя помиловать". Где знаки препинания?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      Percent 14 мая 2016, 10:55

      ага, и Ростов еще обыграть не забудьте в последнем туре!

      6
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