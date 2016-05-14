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    Пеллегрини: «Уверен, что Гвардиола сможет добиться успеха в Англии»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини уверен, что будущий наставник «горожан» Хосеп Гвардиола добьется успехов в АПЛ. Напомним, что испанец возглавит «Манчестер Сити» по окончании сезона.

    «Работа в английской Премьер-лиге – вызов для каждого тренера. Сейчас я говорю не только о Гвардиоле, но и о себе, когда приходил в «Манчестер Сити». Уверен, что этот специалист сможет добиться успеха в Англии.

    Неудачи «горожан» в чемпионате? Первая причина – великолепная игра «Лестера». Вторая – большое количество матчей, которые мы провели. Также на это повлияло участие в Лиге чемпионов и неудачная игра с лидерами Премьер-лиги», – выразил свою точку зрения чилиец.

    Источник: Goal.com

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    14.05.2016 09:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 14 мая 2016, 10:14

      в Кубань его ..пусть поднимет хоть одну команду со дна ,как Раньери??))

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