«Динамо» сделало предложение по Беленову

Голкипер «Кубани» Александр Беленов может сменить клубную прописку в межсезонье. В услугах 29-летнего вратаря заинтересовано московское «Динамо», уже сделавшее краснодарцам предложение о трансфере футболиста.

Бело-голубые видят в российском голкипере замену Владимиру Габулову, контракт с которым заканчивается в июне этого года.

В нынешнем сезоне Беленов провел в составе «Кубани» 29 матчей, пропустив при этом 38 голов.