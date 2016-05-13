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    «Динамо» сделало предложение по Беленову

    Голкипер «Кубани» Александр Беленов может сменить клубную прописку в межсезонье. В услугах 29-летнего вратаря заинтересовано московское «Динамо», уже сделавшее краснодарцам предложение о трансфере футболиста.

    Бело-голубые видят в российском голкипере замену Владимиру Габулову, контракт с которым заканчивается в июне этого года.

    В нынешнем сезоне Беленов провел в составе «Кубани» 29 матчей, пропустив при этом 38 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2016 17:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 14 мая 2016, 00:15

      Понять не могу, чего вы всё мутите? У вас два серьёзных вратаря? Нафиг вам Беленов?

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 мая 2016, 20:55

      А Беленов в ФНЛ собрался?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 13 мая 2016, 19:04

      Что то мы проходили ............... мальчик пропустил-сборная пролетела с евро- мальчик следом переходит в динамо Киев.... Подумать тренерам стоит его ставить на следующую игру жизни и смерти. Да да с динамо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      z89 13 мая 2016, 18:51

      Теперь главное Динамо не вылететь В ФНЛ. Надо своих растить, а не чужих переманивать. Ведь молодежка Динамо тянет)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      FANS86 13 мая 2016, 18:19

      Нашел куда идти)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Devil56 13 мая 2016, 18:10

      Кубань останется, Динамо в стыках играть будет, так что нет смысла. Если только в Динамо с деньгами получше будет, хотя я в этом сомневаюсь

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 13 мая 2016, 18:08

      Вот Кубань выиграет у мусарни, и пусть валит в вместе с Динамо в ФНЛ.

      -1
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 13 мая 2016, 17:57

      Беленов заслуживает лучшей доли)))

      3
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > никита голоян 13 мая 2016, 19:46

      в Спартак!

      -1
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