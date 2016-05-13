«ПСЖ» заинтересовался Санчесом

У Арсенала сейчас сложился сильный состав, когда все здоровы. Еще от ненужных игроков избавиться и усилить нападение с защитой, и нужно кубки завоевывать. Вообще непонятно почему с таким составом и сложенной структурой, они какой-год не могут толкового ничего выиграть.
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес попал в сферу интересов «ПСЖ». Руководство французского клуба ищет усиление в линии нападения после ухода Златана Ибрагимовича. Одним из приоритетных вариантов для парижан является 27-летний чилиец, который ранее выразил недовольство своим положением в лондонской команде.
Нынешнее соглашение форварда с «канонирами» рассчитано до 2018 года, а его рыночная стоимость составляет 55 миллионов евро.
В этом сезоне Санчес провел в составе «Арсенала» 40 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 11 результативных передач.