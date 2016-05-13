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    «ПСЖ» заинтересовался Санчесом

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес попал в сферу интересов «ПСЖ». Руководство французского клуба ищет усиление в линии нападения после ухода Златана Ибрагимовича. Одним из приоритетных вариантов для парижан является 27-летний чилиец, который ранее выразил недовольство своим положением в лондонской команде.

    Нынешнее соглашение форварда с «канонирами» рассчитано до 2018 года, а его рыночная стоимость составляет 55 миллионов евро.

    В этом сезоне Санчес провел в составе «Арсенала» 40 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: L' Equipe

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    13.05.2016 16:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 мая 2016, 16:52

      У Арсенала сейчас сложился сильный состав, когда все здоровы. Еще от ненужных игроков избавиться и усилить нападение с защитой, и нужно кубки завоевывать. Вообще непонятно почему с таким составом и сложенной структурой, они какой-год не могут толкового ничего выиграть.

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      Рейтинг: +352

      mauxa > Kulimen 13 мая 2016, 16:59

      Травмы, травмы и ещё раз травмы.. А они следствие того, что не могут команду физически нормально подготовить...

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