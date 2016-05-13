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    «Крылья Советов» не прошли лицензирование РФС

    «Крылья Советов» не смогли получить лицензию для выступления в российской Премьер-лиге в следующем сезоне из-за долгов перед «Зенитом» и «Рубином». Об этом сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

    «Пока что нам не дали лицензию, но это нормальная процедура. В понедельник нам пришлют официальные претензии. Мы их знаем – это задолженности по трансферам перед «Зенитом» и «Рубином», по Милану Родичу и Тарасу Бурлаку соответственно. Сейчас мы устраняем этот вопрос, решаем его и обязательно будем подавать ещe один запрос», – сказал Шашков.

    Напомним, ранее не прошли лицензирование РФС на новый сезон «Мордовия» и «Амкар».

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.05.2016 13:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 13 мая 2016, 13:24

      Сейчас, кому надо денюшек дадут и все будет норм, это же Россия :-)

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