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    Селезнев: «Предложения от других клубов есть, но «Кубань» не отдает мне контракт»

    Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев в интервью sector.depo.ua заявил, что имеет предложения от других команд. Кроме того, игрок подчеркнул, что краснодарский клуб не намерен идти ему навстречу в вопросе досрочного расторжения контракта. Напомним, что украинец выразил желание покинуть желто-зеленых по причине конфликта с руководством и долгов по зарплате.

    – Я им говорю: «Отдайте контракт, и я поехал». Они не отдают. Есть ли у меня предложения из Украины? Меня ждут команды, но контракт не отдают.

    – Предложения, может, от киевского «Динамо» или «Шахтера»?

    – «Динамо»? Впервые слышу, вы что...

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2016 17:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 12 мая 2016, 22:06

      Эх дружище)) не ужели ты не понял, кто к Мкртчану попал)) тот попал))). Один из самых главных мутил в РФПЛ.

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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 12 мая 2016, 21:32

      Они и контракт тебе не отдадут и денег не заплатят - не фиг было уезжать.

      0
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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ 12 мая 2016, 21:24

      Ух

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      Рейтинг: +169

      TY13R 12 мая 2016, 20:56

      вот это эпопея))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 мая 2016, 18:28

      вот и пиши меня ждут только в хохлятском чемпионате-больше ты никому на фиг не нужен

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