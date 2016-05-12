Гранквист и Вернблум попали в состав сборной Швеции на Евро

Сборная Швеции объявила имена футболистов, которые поедут на чемпионат Европы.

Отметим, что в составе шведов оказались два игрока из РФПЛ – полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум и защитник «Краснодара» Андреас Гранквист.

Полностью состав сборной Швеции на Евро-2016 выглядит следующим образом:

вратари: Андреас Исакссон («Касымпаша», Турция), Робин Ольсен («Копенгаген», Дания), Патрик Карлгрен (АИК),

защитники: Людвиг Аугустинссон, Эрик Юханссон (оба «Копенгаген», Дания), Понтус Янссон («Торино», Италия), Виктор Линделеф («Бенфика», Португалия), Андреас Гранквист («Краснодар», Россия), Микаэль Лустиг («Селтик», Шотландия), Мартин Ольссон («Норвич», Англия),

полузащитники: Джимми Дурмаз («Олимпиакос», Греция), Альбин Экдаль («Гамбург», Германия), Оскар Хильемарк («Палермо», Италия), Себастьян Ларссон («Сандерленд», Англия), Понтус Вернблум (ЦСКА, Россия), Эркан Зенгин («Трабзонспор», Турция), Оскар Левицки («Мальме»), Эмиль Форсберг («Лейпциг», Германия), Ким Чельстрем («Грассхопперс», Швейцария),

нападающие: Маркус Берг («Трабзонспор», Турция), Йон Гвидетти («Сельта», Испания), Златан Ибрагимович («ПСЖ», Франция), Эмир Куйович («Норчепинг»).