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    АПЛ. «Сандерленд» одержал спасительную победу, отправив «Ньюкасл» и «Норвич» в Чемпионшип

    В перенесенном матче 30-го тура АПЛ «Сандерленд» обыграл «Эвертон» со счетом 3:0. Один гол забил Патрик ван Анхольт, дублем отметился Ламине Коне.

    Эта победа гарантировала «Сандерленду» сохранение прописки в АПЛ, лишив «Норвич» и «Ньюкасл» шансов остаться в высшем дивизионе.

    Во встрече 35-го тура «Норвич» обыграл «Уотфорд».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

    Сандерленд – Эвертон – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – ван Анхольт; 2:0 – Коне, 42; 3:0 – Коне, 56.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

    Норвич – Уотфорд – 4:2 (3:1)

    Голы: 0:1 – Дини, 11; 1:1 – Редмонд, 15; 2:1 – Мбокани, 18; 3:1 – Каткарт (в свои ворота), 37; 3:2 – Игало, 51; 4:2 – Мбокани, 57.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2016 23:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13

      burbon2002 12 мая 2016, 11:08

      bravo Sanderlend!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      marshal9 12 мая 2016, 10:04

      мда даже бенитес не помог ньюкаслу
      команда вроде нормальная

      0
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      Рейтинг: +22

      Алекс 89 12 мая 2016, 10:04

      ньюкасл жалко

      0
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    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 12 мая 2016, 09:05

      Астон Виллу жалко..(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 12 мая 2016, 07:58

      Ньюкасл жалко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      sTiiiik 12 мая 2016, 00:50

      Жалко Ньюкасл

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 12 мая 2016, 00:03

      Опять Сандерленд спасается в последнюю минуту...

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 11 мая 2016, 23:40

      Беня в чемпионшипе.Это интересно.

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