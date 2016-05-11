Головин, Муса и Вернблум – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Уфой»

ЦСКА объявил стартовый состав на выездной матч 28-го тура Премьер-лиги против «Уфы». Так с первых минут на поле появятся Роман Еременко, Понтус Вернблум и Александр Головин.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Березуцкий В., Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Еременко, Тошич и Муса.

Запасные: Чепчугов, Васин, А. Березуцкий, Панченко, Набабкин, Широков, Ткачев, Б. Натхо.

«Уфа»: Шелия, Сухов, Аликин, Тумасян, Никитин, Сысуев, Зубарев, Стоцкий, Пауревич, Марсиньо, Игбун.

Запасные: Нарубин, Кацалапов, Сафронили, Кротов, Де Оливейра, Ханджич.