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    Болельщики «Манчестер Юнайтед» недовольны руководством клуба из-за перехода Санчеса в «Баварию»

    Болельщики «Манчестер Юнайтед» недовольны действиями руководства клуба, которое не подписало 18-летнего полузащитника «Бенфики» Ренату Санчеса, перешедшего на днях в «Баварию».

    Напомним, что «красные дьяволы» были одним из главных претендентов на хавбека, однако немецкий клуб действовал решительнее и подписал талантливого футболиста.

    Контракт Санчеса с «Баварией» рассчитан на 5 лет.

    Источник: Goal.com

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    11.05.2016 09:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +138

      CatMatros 11 мая 2016, 14:54

      Начнем с того,что ЛВГ лично наложил "вето" на переход Санчеша в "МЮ".Естественно Санчеш и ушел в "Баварию",хотя был настроен на переход в "МЮ".

      0
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      Рейтинг: +14

      dm91 11 мая 2016, 13:12

      да и нет сейчас у болельщиков поводов для радости, в целом. пора бы уже привыкать начинать)

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      Рейтинг: +14

      dm91 11 мая 2016, 13:10

      в мю смута сейчас. не надо его туда

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 11 мая 2016, 11:27

      А с чего болельщики вообще взяли что он должен перейти в МЮ? Это всё СМИ навязывают мнение. Игрок сделал правильный выбор в карьере.

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