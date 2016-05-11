Болельщики «Манчестер Юнайтед» недовольны руководством клуба из-за перехода Санчеса в «Баварию»

Начнем с того,что ЛВГ лично наложил "вето" на переход Санчеша в "МЮ".Естественно Санчеш и ушел в "Баварию",хотя был настроен на переход в "МЮ".
Болельщики «Манчестер Юнайтед» недовольны действиями руководства клуба, которое не подписало 18-летнего полузащитника «Бенфики» Ренату Санчеса, перешедшего на днях в «Баварию».
Напомним, что «красные дьяволы» были одним из главных претендентов на хавбека, однако немецкий клуб действовал решительнее и подписал талантливого футболиста.
Контракт Санчеса с «Баварией» рассчитан на 5 лет.