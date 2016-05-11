Болельщики «Манчестер Юнайтед» недовольны руководством клуба из-за перехода Санчеса в «Баварию»

Болельщики «Манчестер Юнайтед» недовольны действиями руководства клуба, которое не подписало 18-летнего полузащитника «Бенфики» Ренату Санчеса, перешедшего на днях в «Баварию».

Напомним, что «красные дьяволы» были одним из главных претендентов на хавбека, однако немецкий клуб действовал решительнее и подписал талантливого футболиста.

Контракт Санчеса с «Баварией» рассчитан на 5 лет.