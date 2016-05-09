Марсьяль не поможет «МЮ» в матче за попадание в Лигу чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не поможет своей команде в перенесенном матче 35-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

Футболист получил повреждение на тренировке перед игрой с «Норвичем» (1:0) и пропустил эту встречу. Теперь сообщается, что Марьсяль не успеет восстановиться и к матчу с «Вест Хэмом», победа в котором выведет «МЮ» на чистое четвертое место, дающее право на участие в квалификации Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Марсьяль забил 15 голов и является лучшим бомбардиром команды.