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    Раньери: «Когда меня уволили из сборной Греции, я поехал посмотреть работу других тренеров»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился воспоминаниями о своем увольнении с поста наставника сборной Греции. Итальянский специалист был отправлен в отставку в 2014 году после поражения от команды Фарерских островов.

    «Я все еще чувствую себя тем же парнем, каким я был в Греции. Там я проиграл, тут выиграл, но я никогда не останавливался в развитии. Когда меня уволили, я поехал по Европе смотреть, как работают другие тренеры. Думаю, это был важный урок.

    Никогда не сдавайся, старайся двигаться вперед и никогда не думай, что спорт принесет тебе деньги. Думайте о спорте, как о чем-то, что помогает людям быть вместе», – сказал Раньери.

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.05.2016 19:10
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