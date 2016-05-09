Божовича могут дисквалифицировать на полгода за нападение на судью

Главный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович может получить длительную дисквалификацию за удар арбитра в матче чемпионата Сербии с «Войводиной».

В середине второго тайма черногорский специалист был удален с тренерской скамьи за оскорбление судьи Ненада Джокича. Божович дождался арбитра в подтрибунном помещении после окончания поединка, где и атаковал служителя порядка.

В отношении бывшего наставника «Амкара», «Москвы», «Динамо», «Ростова» и «Локомотива» начато расследование.