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    Романцев: «Желаю «Динамо» остаться в высшей лиге»

    Бывший президент столичного «Спартака» Олег Романцев поделился своими впечатлениями от разгромной победы «красно-белых» над «бело-голубыми» (3:0) в матче 27-го тура Премьер-лиги.

    «Какого-то большого преимущества не было. Игра до перерыва была нулевая. Гол был забит великолепный, но, на мой взгляд, более справедливой была бы ничья в первом тайме.

    В общем, закономерная победа. Мы посмотрели довольно приличный футбол. Не сказал бы, что отличный, – все-таки много ошибок было, над обеими командами довлеет груз ответственности. «Динамо» – в зоне вылета, «Спартак» не на своем месте.

    «Динамо» пожелаю остаться в высшей лиге. Единственная столичная команда, которая еще не вылетала. Все остальные московские команды в свое время вылетали и возвращались с хорошими результатами».

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.05.2016 12:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 мая 2016, 10:34

      В следующем туре проиграют Ростову.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 10 мая 2016, 04:29

      Удачи динамо верим вкоманду !!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 9 мая 2016, 18:54

      остаться в высшей лиги монгольского чемпионата...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 9 мая 2016, 18:28

      Динамо играло отлично. Мне они очень понравились. У Спартака просто выше класс, потому и такой результат.

      2
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      Рейтинг: +663

      88serega88 9 мая 2016, 14:19

      Динамо вчера удивило, играли очень хорошо, а вот забить не могут, щас еще Зенит по ним прокатится

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 мая 2016, 14:15

      Динамо будет играть в Премьер-лиге, если конечно не помешают продажные
      судьи. Болельщики всех команд будут болеть за Динамо,кроме болел свиных.

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > vladimir-7 9 мая 2016, 15:40

      Хорошего же ты мнения о людях.Лично я тоже не хотел бы чтобы команда вылетела из Лиги.Жаль что у них такое быд.ло в болельщиках

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