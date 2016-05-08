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    Романцев: «Надеюсь, игра «Спартака» будет становиться лучше с каждым матчем»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев по завершении матча 27-го тура РФПЛ с «Динамо» отметил закономерность победы подопечных Дмитрия Аленичева, пожелав при этом бело-голубым сохранить прописку в Премьер-лиге. Также легенда отечественного тренерского цеха подчеркнул, что игра красно-белых на данном этапе не имеет целостности.

    – По первому тайму большого преимущества «Спартака» не наблюдалось, и игра скорее была нулевая, она была справедливее, на мой взгляд, хотя гол был забит очень красивый.

    – Победа «Спартака» со счетом 3:0 закономерна?

    – В целом – закономерная. Мы посмотрели сегодня приличный футбол, не скажу, что отличный. Было много ошибок, но я это списываю на то, что над обеими командами довлеет груз ответственности. «Динамо» находится в зоне вылета. «Спартак» тоже не на своем месте и проигрыш в этом матче был бы для обеих команд плачевным. Пожелаю, кстати, «Динамо» остаться в Премьер-лиге. Как вы знаете, это единственная команда, которая еще не вылетала в первый дивизион. Все остальные московские клубы вылетали и успешно возвращались с хорошими дальнейшими результатами. Что касается «Спартака», мы видим, что игра пока рваная, но она налаживается. Она просматривается, и я надеюсь, что с каждым матчем будет все лучше и лучше и победы будут более уверенные не по счету, а по игре.

    – «Спартак» – «Динамо» – одно из старейших дерби России. Соответствовало ли нынешнее соперничество этому статусу?

    – Могу сказать только одно: я долгое время работал и как игрок, и как тренер с Николаем Петровичем Старостиным. Никакие матчи ни с киевским «Динамо», ни с ЦСКА, ни с «Локомотивом», ни с «Торпедо» не были более принципиальными, чем встречи с московским «Динамо». Он нам дал такой заряд. Я думаю, что с динамовской стороны тоже самое. Знаю, как настраивался на игры со «Спартаком» Лев Иванович Яшин, я лично был с ним знаком. Потом уже, закончив играть, мы друг другу рассказывали насколько принципиально им было обыграть «Спартак». А нам – «Динамо».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2016 22:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 9 мая 2016, 08:58

      складывается впечатление, что в России четыре команды, проснитесь Спартак уже давно заурядная команда. Старые времена уже не вернуться, игрокам уже все равно за кого играть, лишь бы побольше бабла!!!!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 9 мая 2016, 07:52

      как спартак побеждает, так он строится по кирпичику, зацепимся за ЛЕ, в след году чемпионы итд )) а как проиграет, начинаются рассуждения о гт - дотянет ли до конца сезона ))) какие же они, кб, все смешные и предсказуемые )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 9 мая 2016, 06:26

      И удачи не хватает

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 9 мая 2016, 04:35

      время потеряно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101

      Ver 9 мая 2016, 04:29

      "Лучше с каждым матчем"-на это все спартачи уж сколько лет надеются...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 8 мая 2016, 23:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      лучше бы спартак шел наххххх помолясь и не позорил честь страны и народа

      -9
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > 343443 9 мая 2016, 00:08

      Шёл бы ты сам туда!!! Эксперт,мля...

      2
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      Рейтинг: +48

      makovei > 343443 9 мая 2016, 00:21

      ты сам-то понял что написал?

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2016, 23:13

      И я хочу в это верить.

      -1
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