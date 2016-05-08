Романцев: «Надеюсь, игра «Спартака» будет становиться лучше с каждым матчем»

складывается впечатление, что в России четыре команды, проснитесь Спартак уже давно заурядная команда. Старые времена уже не вернуться, игрокам уже все равно за кого играть, лишь бы побольше бабла!!!!!!
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев по завершении матча 27-го тура РФПЛ с «Динамо» отметил закономерность победы подопечных Дмитрия Аленичева, пожелав при этом бело-голубым сохранить прописку в Премьер-лиге. Также легенда отечественного тренерского цеха подчеркнул, что игра красно-белых на данном этапе не имеет целостности.
– По первому тайму большого преимущества «Спартака» не наблюдалось, и игра скорее была нулевая, она была справедливее, на мой взгляд, хотя гол был забит очень красивый.
– Победа «Спартака» со счетом 3:0 закономерна?
– В целом – закономерная. Мы посмотрели сегодня приличный футбол, не скажу, что отличный. Было много ошибок, но я это списываю на то, что над обеими командами довлеет груз ответственности. «Динамо» находится в зоне вылета. «Спартак» тоже не на своем месте и проигрыш в этом матче был бы для обеих команд плачевным. Пожелаю, кстати, «Динамо» остаться в Премьер-лиге. Как вы знаете, это единственная команда, которая еще не вылетала в первый дивизион. Все остальные московские клубы вылетали и успешно возвращались с хорошими дальнейшими результатами. Что касается «Спартака», мы видим, что игра пока рваная, но она налаживается. Она просматривается, и я надеюсь, что с каждым матчем будет все лучше и лучше и победы будут более уверенные не по счету, а по игре.
– «Спартак» – «Динамо» – одно из старейших дерби России. Соответствовало ли нынешнее соперничество этому статусу?
– Могу сказать только одно: я долгое время работал и как игрок, и как тренер с Николаем Петровичем Старостиным. Никакие матчи ни с киевским «Динамо», ни с ЦСКА, ни с «Локомотивом», ни с «Торпедо» не были более принципиальными, чем встречи с московским «Динамо». Он нам дал такой заряд. Я думаю, что с динамовской стороны тоже самое. Знаю, как настраивался на игры со «Спартаком» Лев Иванович Яшин, я лично был с ним знаком. Потом уже, закончив играть, мы друг другу рассказывали насколько принципиально им было обыграть «Спартак». А нам – «Динамо».