Гризманн признан лучшим футболистом Франции, выступающим за ее пределами

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн завоевал звание лучшего игрока Франции, выступающего за ее пределами. В качестве приза 25-летнему форварду от Профсоюза футболистов и тренеров Франции будет вручена специальная статуэтка.

В нынешнем розыгрыше Примеры на счету Гризманна 37 матчей, 21 гол и пять результативных передач. В Лиге чемпионов игрок футболист провел 12 поединков, отметившись семью забитыми мячами и одним голевым пасом.