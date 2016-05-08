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    Тотти стал третьим футболистом в истории, сыгравшим 600 матчей в Серии А

    Форвард «Ромы» Франческо Тотти, выйдя на замену в матче 37-го тура чемпионата Италии против «Кьево», достиг отметки в 600 матчей в Серии А. 39-летний капитан появился на поле на 59-й минуте, сменив Мохамеда Салаха.

    Таким образом, Тотти стал третьим футболистом в истории итальянского первенства, кому покорялась отметка в 600 проведенных матчей в Серии А. Отметим, что все эти встречи форвард провел в футболке «Ромы». Помимо него подобного достижения добивались защитники Хавьер Дзанетти (615) и Паоло Мальдини (647).

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2016 15:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +139

      palych1974 10 мая 2016, 04:34

      Как знать, может и больше Паоло сыграет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 мая 2016, 17:41

      Так Император и Хавьера может обойти))Чё там осталось то...)))

      0
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      Рейтинг: +34

      kotwoodman 8 мая 2016, 16:29

      император !! рим за ним

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      agul_BEDUK 8 мая 2016, 15:32

      1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Madridist05 8 мая 2016, 15:31

      Импиратор

      0
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      Рейтинг: +80

      Devil56 8 мая 2016, 15:26

      Л - легенда

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