Ибрагимович повторил рекорд по голам в Лиге 1 за сезон среди шведов

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович, отметившийся голом во встрече 37-го тура французской Лиги 1 против «Газелек» Аяччо (4:0), повторил рекорд по количеству голов за один сезон в чемпионате своего соотечественника бывшего шведского форварда «Марселя» Гуннара Андерссона, поражавшего ворота соперника 35 раз в сезоне 1952/53.

Следующий гол Ибрагимовича в текущем розыгрыше французского первенства сделает его самым забивным шведом в истории Лиги 1.