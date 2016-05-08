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    Ибрагимович повторил рекорд по голам в Лиге 1 за сезон среди шведов

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович, отметившийся голом во встрече 37-го тура французской Лиги 1 против «Газелек» Аяччо (4:0), повторил рекорд по количеству голов за один сезон в чемпионате своего соотечественника бывшего шведского форварда «Марселя» Гуннара Андерссона, поражавшего ворота соперника 35 раз в сезоне 1952/53.

    Следующий гол Ибрагимовича в текущем розыгрыше французского первенства сделает его самым забивным шведом в истории Лиги 1.

    Источник: Twitter

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    08.05.2016 12:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 10 мая 2016, 16:22

      пуст в испанию пойдут там посмотрим на что он способин.пуст не каркает.\\

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 8 мая 2016, 21:49

      Задолбали,звезда хренова, ну форвард,ну забивает, и не более,дешевый пиар!
      Характер гавно и воспитание отсутствует.
      Пора на пенсию.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Vasilij91 8 мая 2016, 15:12

      Что только не подсчитывают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Реактор 8 мая 2016, 13:49

      Ибра должен взять золотую бутсу

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Yellow 91 8 мая 2016, 13:36

      Красава)

      -1
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