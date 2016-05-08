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    Скоулз: «Ван Гаал вообще осознает, какой великий клуб он возглавляет?»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал наставника «красных дьяволов» Луи ван Гаала, который ранее заявлял, что будет доволен четвертым местом в турнирной таблице.

    «Последние события заставили меня задуматься о том, осознает ли вообще ван Гаал, какой великий клуб он возглавляет. Занять четвертое или пятое место в Премьер-лиге и возможно выиграть Кубок Англии... Может быть, этого маловато для «Манчестер Юнайтед»? Я думаю, что если он хочет остаться в клубе, ему стоит повысить стандарты. Да, может быть, он не всегда может выигрывать трофеи, но ожидания должны быть выше», — заключил Скоулз.

    Источник: YouTube

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    08.05.2016 06:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 мая 2016, 20:47

      У него на все своя философия ! Ему все ровно как по мне ! Очень много слабых матчей !

      0
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      Рейтинг: +73

      D_Fedor 8 мая 2016, 18:15

      Чтобы добиваться высот с командой нужно любить эту команду и любить футбол....сомневаюсь,что ему это знакомо!!!

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 8 мая 2016, 09:54

      У него маразм старческий! Он вообще ничего не осознает!

      3
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 8 мая 2016, 06:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да ведь не все дело в Ван Гаале,дело ещё и в подборе игроков,в их настрое,даже если придёт отличный тренер,который идеально подойдёт,МЮ не будет уже в финале ЛЧ,Ван Гаал,трезво оценивает нынешнее положение команды,на мой взгляд

      -5
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      Рейтинг: +10

      Man_United_1816 > BarcelonianDestroyer 8 мая 2016, 18:00

      Soglasen na 100%

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > BarcelonianDestroyer 8 мая 2016, 19:29

      А подбор игроков и их настрой, это чья задача, ЛВГ или ПАПЫ ЛАРЛО!

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