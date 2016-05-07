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    Зобнин: «Денисов и Глушаков – самые лучшие российские опорники»

    Полузащитник «Динамо» Роман Зобнин назвал партнера по команде Игоря Денисов и хавбека «Спартака» Дениса Глушакова лучшими российскими опорниками.

    – Кто, на ваш взгляд, лучший российский опорный полузащитник?

    – Денисов! Самый лучший опорник. Еще Денис Глушаков. А если брать зону ближе к атаке, то Алан Дзагоев, Павел Мамаев.

    – Кажется, проблемы у нас в опорной зоне. Раньше Денисов и Глушаков играли лучше.

    – Давайте дождемся чемпионата Европы, посмотрим, как они там выступят и после этого обсудим опорников.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.05.2016 19:48
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