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    Рахимов: «Терек» играл всего один тайм, но этого мало с такой командой, как ЦСКА»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от матча 27-го тура РФПЛ, в котором его подопечные уступили ЦСКА (0:1).

    «Безобразные 30 минут первого тайма у нас получились, мы выглядели, мягко говоря, не очень хорошо. Проиграли все подборы и стандарты, поздно реагировали на ситуацию. В перерыве пришлось достаточно громко и жестко выступить. Второй тайм был неплохой, хотя все равно матч нельзя делить. Целостности не было в игре. Играть один тайм – этого мало. Тем более с такой командой как с ЦСКА.

    Думаю, первый тайм предопределил исход матча. Во втором тайме пришлось раскрывать, играть больше в атаку. Нам не хватает мощи в атаке и это напрягает. У нас пять поражений из них четыре с разницей в один мяч. Это наводит на мысль, что впереди нам не хватает мощи, когда в таких ситуациях нужно уметь продавливать соперников», – сказал Рахимов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.05.2016 17:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2229

      river31 7 мая 2016, 19:45

      Да уж, Терек в этом матче выглядел как-то не так. Не собранным чтоли...

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