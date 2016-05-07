Бундеслига. «Боруссия» в Менхенгладбахе сыграет с «Байером»

В центральном матче 33-го тура Бундеслиги сыграют «Боруссия» из Менхенгладбаха и «Байер». «Фармацевты» уже точно не опустятся ниже третьей строчки в турнирной таблице, а вот «Боруссия», идущая четвертой, в случае неудачи может опуститься на седьмое место.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало игры в 16:30 по мск.