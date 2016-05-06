Гвардиола: «Те, кто рассказывают о конфликтах в команде, хотят навредить мне»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о том, что между ним и клубным доктором произошла ссора после ответного матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:1). Напомним, несмотря на победу в этой игре мюнхенцы вылетели из турнира.

«Что происходит в раздевалке, должно там и оставаться. Те, кто рассказал об этом, хотели навредить мне, и такое много раз случалось во время моей работы здесь. Так продолжается на протяжении трех лет.

Внутренняя информация просочилась в прессу, но для меня это не проблема – я уже привык. Меня здесь не будет после этого сезона, а человек, передающий прессе клубные сведения, останется. Для команды это проблема», – сказал Гвардиола.