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    «Торпедо» Армавир: «В случае отказа одной из команд, у нас хватит денег для участия в ФНЛ»

    Президент армавирского «Торпедо» Валентин Климко подтвердил шансы своей команды, вылетевшей в этом сезоне из ФНЛ, остаться в лиге.

    «Такой путь стал возможен с момента внесения изменений в регламент. Скорее всего, останется та вылетевшая команда, которая будет стоять в таблице выше. Но пока речь об этом не идет. Если возникнет возможность остаться в ФНЛ на следующий сезон, то денег на первый дивизион у нас, конечно, хватит», – отметил Климко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2016 10:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 мая 2016, 16:42

      Так по спортивному регламенту же нельзя оставить команду в дивизионе, если она только что выбыла из него. Скорей всего, просто возьмут вторую, третью и т.д. команду второго дивизиона.

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      Рейтинг: +94

      Виталич 6 мая 2016, 13:23

      так оно и будет..

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