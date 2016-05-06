«Торпедо» Армавир: «В случае отказа одной из команд, у нас хватит денег для участия в ФНЛ»

Президент армавирского «Торпедо» Валентин Климко подтвердил шансы своей команды, вылетевшей в этом сезоне из ФНЛ, остаться в лиге.

«Такой путь стал возможен с момента внесения изменений в регламент. Скорее всего, останется та вылетевшая команда, которая будет стоять в таблице выше. Но пока речь об этом не идет. Если возникнет возможность остаться в ФНЛ на следующий сезон, то денег на первый дивизион у нас, конечно, хватит», – отметил Климко.