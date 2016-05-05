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    Мини-футбол. «Аврора» добилась заслуженного чемпионства

    Поединками 20-го тура завершился розыгрыш очередного чемпионата России по мини-футболу среди женских команд. Перед заключительными баталиями все позиции в турнирной таблице были распределены досрочно, командам оставалось лишь не ударить в грязь лицом, достойно завершив сезон, а тем, кто успешной игрой заслужил наград еще и дождаться самой приятной части любого соревнования – торжественной церемонии награждения.

    Заключительный тур свел в Санкт-Петербурге лицом к лицу две сильнейшие команды минувшего чемпионата – обладателя «золотого» дубля в сезоне-2015/16 «Аврору» и московский «Торпедо-МАМИ», впервые в истории завоевавший серебро чемпионата. Все вопросы коллектив Эдуарда Баткина снял уже в первом тайме, отправив в ворота москвичек пять мячей – хет-трик на счету Никитиной, по разу отличились Семенова и Гамидова. Открыв счет в матче, капитан петербурженок также гарантировала себе титул лучшего бомбардира женского чемпионата страны. Итогом встречи стала победа хозяек с результатом 5:2.

    Не менее ответственно подходила к заключительной игре и пензенская «Лагуна-УОР», завоевавшая бронзовые медали и принимавшая в последнем туре на домашней арене «Тюмень». К слову, настрой на победу присутствовал и в рядах тюменского клуба. По словам капитана сибирячек Александры Самородовой, готовили тюменки своему сопернику и особые «сюрпризы». Но и они не позволили сибирячкам, уже побеждавшим в Пензе, на сей раз оказаться сильнее. После безголевого первого тайма пензячки трижды поразили ворота соперника (отличились Чернова, Крупина и Олькова), на что «Тюмень» ответила лишь голом Завьяловой – 3:1.

    По окончании матчей 20-го тура в Санкт-Петербурге и Пензе состоялись торжественные церемонии награждения победителей и призеров Чемпионата России по мини-футболу среди женских команд сезона 2015/16 гг.

    Чемпионат России. 20-й тур

    «Аврора» (Санкт-Петербург) – «Торпедо-МАМИ» (Москва) – 5:2 (5:1)
    Голы:     Семенова, 2. Никитина, 11, 15, 18. Гамидова, 16 – Григорьева, 6. Бородина, 40

    «Лагуна-УОР» (Пенза) – «Тюмень» (Тюмень) – 3:1 (0:0)
    Голы:     Чернова, 20. Крупина, 27. Олькова, 35 – Завьялова, 36.

    Итоговое положение команд:

    1. Аврора – 63 (24 игры)
    2. Торпедо-МАМИ – 40 (24)
    3. Лагуна-УОР – 35 (24)
    4. Снежана-Котельники – 23 (24)
    5. Тюмень – 13 (24)

    Бомбардиры: Маргарита Семенова (Аврора) – 22; Анастасия Дурандина (Аврора), Олеся Воробей (Торпедо-МАМИ) – 20.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2016 15:01
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