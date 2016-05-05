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    Сересо: «Главная цель «Атлетико» – победа»

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо считает, что большая часть Европы будет болеть за его команду в финальном матче Лиги чемпионов.

    «Кто-то считает наш футбол безобразным? Он прекрасен! Наша главная цель – победа. А те, кто считает, что мы играем безобразно, просто завидуют нам. Уверен, что большая часть Европы болеет именно за нас», – сказал Сересо.

    Напомним, что полузащитник «Баварии» Артуро Видаль после поражения своей команды в полуфинале Лиги чемпионов назвал футбол «Атлетико» безобразным. Финал Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико» пройдет 28 мая в Милане.

    Источник: Football Espana

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    05.05.2016 08:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2016, 11:00

      Мечтатель.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 мая 2016, 09:19

      Удачи матрасникам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 5 мая 2016, 08:24

      Наверное надо поддержать свежую кровь для развития футбола,имея ввиду команду "Атлетико" Мадрид, поскольку надоели обыватели со своими баснословными контрактами!

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