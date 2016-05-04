Тони объявил о завершении карьеры

Нападающий «Вероны» Лука Тони объявил о завершении своей карьеры по окончании текущего сезона.

«Когда все складывается хорошо, сложно задумываться об окончании карьеры. Но этот сезон был худшим в моей карьере, в том числе и в психологическом плане. Единственный способ остановиться – это сильно разочароваться в чем-нибудь, и в этом сезоне мое разочарование огромно.

Тренерская работа? Не думаю, что это для меня. О чем я сожалею? О том, что не выиграл скудетто с «Ромой», – сказал 38-летний форвард.

В текущем сезоне Тони в 24 матчах за «Верону» забил шесть мячей.