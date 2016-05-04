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    Батистута назвал Месси «марсианином»

    Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута готов к тому, что в ближайшее время форвард «Барселоны» Лионель Месси побьет его рекорд по результативности в национальной команде. Батистута забил в футболке аргентинской сборной 54 гола, а Месси до сих пор стал автором 50 мячей.

    «Когда Месси побьет мой рекорд, мне будет немного больно. Но нужно принять во внимание то, что это сделает не простой смертный, а марсианин. Поэтому это в некоторой степени успокаивает. Несмотря на то, что Месси многое выиграл, он испытывает ту же жажду по победам», — сказал аргентинец в интервью La Nación.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2016 07:15
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