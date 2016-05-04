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  • «Бавария» в третий раз подряд вылетела на стадии 1/2 финала ЛЧ

«Бавария» в третий раз подряд вылетела на стадии 1/2 финала ЛЧ

4 мая 2016, 00:13
24

«Бавария» завершила свое выступление в Лиге чемпионов, уступив в полуфинальном противостоянии «Атлетико». В ответном матче, который состоялся сегодня в Мюнхене, подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли у мадридцев со счетом 2:1, однако по сумме двух встреч в финал турнира вышла мадридская команда.

Таким образом, «Бавария» уже третий сезон кряду вылетает на стадии 1/2 финала турнира. Ранее клуб из Германии терпел поражение от «Барселоны» и «Реала».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Бавария Атлетико
Комментарии (24)
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iron_Savior
1462310514
жду Реал в финале и повтор 2014
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Luis Figo
1462310808
да все уже привыкли! 3 раза подряд от испанских команд получает она по полной ))
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nim-
1462311790
Пара Бавария - Реал в финале была бы интереснее.
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iron_Savior
1462312102
Что ж,изложу все свои мысли здесь,надеюсь хоть кому-то они будут симпатичны : Честно говоря,лишь малая толика радости от полуфинала. Первое - мы не пролетели с разгромным счётом Второе - Команда показала шикарную игру Третье - я наконец-таки дождался последнего матча Гвардиолы в ЛЧ. Что я могу сказать. Тренер то,может быть,он и хороший,всегда найдёт правильные слова,никогда не оскорбит соперника,отнесется к нему с уважением,всегда сумеет "воспитать" игрока как настоящий отец,но есть одно большое НО : Типаж игры Пепа никогда не будет подходить такой команде,как Бавария.Её тонкая натура воспринимает лишь некоторые модели игры.Модель испанца для Баварии - смерть. В этом мы убедились,пересмотрев ТРИ полуфинала.Если после первых полуфиналов с Реалом моя душа была унижена,растоптана,растерзана,
я все еще надеялся увидеть настоящую Мюнхенскую машину в следующем сезоне,думал Пеп извлечет уроки и поставит игру,но нет.Этого не случилось. Потом полуфинал от Барселоны - всё такой же разгром,и снова моё настроение улетело куда-то далеко на целую неделю. Ну и вот,собственно,третий финал.Команда показала достойную игру,сражалась,но,увы,мы в очередной раз убеждаемся,что с Пепом Бавария никогда не выиграет трофей,потому что его модель игры в корне отличается от той,при которой Бавария крушит абсолютно любую команду. Спасибо за всё Пеп,пусть ты и не выиграл этот желанный трофей,но ты дал понять одно - даже при самых крупных поражениях я всё равно люблю этот клуб.Удачи тебе в Манчестере. Ну а мы тем временем ждём лучшего тренера на данный момент Анчелотти,С которым,Я уверен,мы возьмём не одного ушастого,потому что стиль команд Папы Карло очень похож на стиль Юппа.Состав на следующий сезон УЖЕ есть,это наш сегодняшний состав.Плюс к тому,Анчи прикупит еще пару шикарных игроков в команду.У меня ни малейшего сомнения в том,что в следующем сезоне Бавария найдёт свою лучшую игру и мы увидем Филиппа с Ушастым в руках.Мы увидим шикарную игру в полуфинале,где будет раздавлен испанский чемпион.МЫ ЖДЁМ !
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prol2g
1462312267
Типично для Баварии, увы.
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SPARTAK-ARMANi
1462312389
А ПЕП ДОКАЗАЛ ЧТО КАК ТРЕНЕР ОН ГАВНО. ОН МОЖЕТ ТОЛЬКО СВОЙ ЧЕМПИОНАТ ВЫИГРАТЬ ГДЕ НЕТ СОПЕРНИКА ПРОСТО РАВНОГО. А ЛЧ ПЕП ПОКАЗАЛ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЧТО ОН ЛОШАРА
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Valeron 2705
1462313458
Хайкнес рулит, Пеп не о чем, распиареный недотренер!
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BlackMurder
1462314053
Судья-продажный,казел!!!оффсай
д!!!!левый пеналь!!!!
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Zubo
1462323654
Закрывать нацпроэкт немедленно, на трансферы потрачены миллионы а результата нет !
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teodogat
1462343261
Лысый никчемный тренеришко уйдет и с ним уйдет эта традиция.
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