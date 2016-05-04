«Бавария» в третий раз подряд вылетела на стадии 1/2 финала ЛЧ

«Бавария» завершила свое выступление в Лиге чемпионов, уступив в полуфинальном противостоянии «Атлетико». В ответном матче, который состоялся сегодня в Мюнхене, подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли у мадридцев со счетом 2:1, однако по сумме двух встреч в финал турнира вышла мадридская команда.

Таким образом, «Бавария» уже третий сезон кряду вылетает на стадии 1/2 финала турнира. Ранее клуб из Германии терпел поражение от «Барселоны» и «Реала».