«Бавария» в третий раз подряд вылетела на стадии 1/2 финала ЛЧ

«Бавария» завершила свое выступление в Лиге чемпионов, уступив в полуфинальном противостоянии «Атлетико». В ответном матче, который состоялся сегодня в Мюнхене, подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли у мадридцев со счетом 2:1, однако по сумме двух встреч в финал турнира вышла мадридская команда.
Таким образом, «Бавария» уже третий сезон кряду вылетает на стадии 1/2 финала турнира. Ранее клуб из Германии терпел поражение от «Барселоны» и «Реала».
Источник: Бомбардир.ру
я все еще надеялся увидеть настоящую Мюнхенскую машину в следующем сезоне,думал Пеп извлечет уроки и поставит игру,но нет.Этого не случилось. Потом полуфинал от Барселоны - всё такой же разгром,и снова моё настроение улетело куда-то далеко на целую неделю. Ну и вот,собственно,третий финал.Команда показала достойную игру,сражалась,но,увы,мы в очередной раз убеждаемся,что с Пепом Бавария никогда не выиграет трофей,потому что его модель игры в корне отличается от той,при которой Бавария крушит абсолютно любую команду. Спасибо за всё Пеп,пусть ты и не выиграл этот желанный трофей,но ты дал понять одно - даже при самых крупных поражениях я всё равно люблю этот клуб.Удачи тебе в Манчестере. Ну а мы тем временем ждём лучшего тренера на данный момент Анчелотти,С которым,Я уверен,мы возьмём не одного ушастого,потому что стиль команд Папы Карло очень похож на стиль Юппа.Состав на следующий сезон УЖЕ есть,это наш сегодняшний состав.Плюс к тому,Анчи прикупит еще пару шикарных игроков в команду.У меня ни малейшего сомнения в том,что в следующем сезоне Бавария найдёт свою лучшую игру и мы увидем Филиппа с Ушастым в руках.Мы увидим шикарную игру в полуфинале,где будет раздавлен испанский чемпион.МЫ ЖДЁМ !
д!!!!левый пеналь!!!!