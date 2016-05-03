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    Гвардиола: «Я выиграл много трофеев, поэтому меня критикуют»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Напомним, встреча состоится сегодня в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени.

    «Я выиграл много трофеев, поэтому меня критикуют. Это нормально. Во вторник мы должны быть готовы к любому развитию событий, однако мы не планируем изменять нашу философию.

    Отсутствие Мюллера в стартовом составе - не единственная причина поражения первого матча. «Баварии» необходимо улучшить свою игру, чтобы выйти в финал», – сказал Гвардиола.

    Источник: Marca

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    03.05.2016 13:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 3 мая 2016, 15:46

      Говна кусок а не тренер. Всю команду развалил тряпка лысая. Шалава Каталонская. Физрук галимый.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 3 мая 2016, 14:01

      Бавария бундеслигу и кг и без тебя бы спокойно бы выиграла...уже третий год подряд сливает испашкам, многотрофейный

      -1
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