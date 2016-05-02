Гвардиола: «Быть в полуфинале в третий раз подряд – это очень почетно»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями накануне ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Атлетико». Напомним, в первой игре мюнхенцы уступили со счетом 0:1.

«Мы уже в третий раз подряд играем в полуфинале – это очень почетно. Чтобы попасть в финал нам нужно будет показать лучшую игру. Не нужно думать о том, сколько голов нам нужно забить, в первую очередь мы должны хорошо защищаться и контролировать матч.

Поражение в первой игре произошло не потому, что Мюллер остался в запасе, и завтрашний результат также не будет зависеть только от того, будет ли играть Мюллер.

Рибери здоров, так что у нас на одного игрока больше.

Трудно противостоять «Атлетико», он играют очень плотно, но мы постараемся справиться с этим. Мы будем атаковать всей командой и не давать шансов для контратак.

В этот раз наши футболисты здоровы и хорошо готовы к игре. У нас есть Алаба и Киммих, с которыми защита мало пропускает. Мы увидели, на что мы способны. Если вся команда проявит агрессию, которую показал Видаль в первом матче, то мы должны победить», – сказал Гвардиола.

Матч «Бавария» – «Атлетико» состоится во вторник, 3 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени.