Савин: «ЦСКА станет чемпионом России, а «Зенит» возьмет Кубок»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин выразил мнение, что по итогам нынешнего сезона ЦСКА станет чемпионом России, а «Зенит» завоюет национальный Кубок.

– Кто станет чемпионом?

– Давайте поставим на ЦСКА… Или на «Зенит»? Нет, все-таки ЦСКА! А вот «Зенит» возьмет Кубок. Запомните этот прогноз. «Зенит» сейчас в шикарной форме. Связка Дзюба – Халк на ходу.