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    Савин: «ЦСКА станет чемпионом России, а «Зенит» возьмет Кубок»

    Бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин выразил мнение, что по итогам нынешнего сезона ЦСКА станет чемпионом России, а «Зенит» завоюет национальный Кубок.

    – Кто станет чемпионом?

    – Давайте поставим на ЦСКА… Или на «Зенит»? Нет, все-таки ЦСКА! А вот «Зенит» возьмет Кубок. Запомните этот прогноз. «Зенит» сейчас в шикарной форме. Связка Дзюба – Халк на ходу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2016 01:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 мая 2016, 10:18

      Наверно я подпишусь под этим мнением.Думаю Гинер уже договорился,и в следующем сезоне кони опять будут позорить страну в Лиге Чемпионов.Ну а Зениту выиграть Кубок.

      0
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      Рейтинг: +520

      Boozman > Диктор 2 мая 2016, 11:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кони и газовый мешок договорились об этом задолго до начала сезона, хлебные места просто так никто не отдаст. Уже немало странных матчей в одну калитку прошло с их участием. Поэтому на все 100% уверен, что все оставшиеся матчи и конюшня, и мешок выиграют, при чём будут делать это якобы так уверенно и с приличным счётом, типа они такие высококлассные

      -4
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      Рейтинг: +78

      msbleff > Boozman 2 мая 2016, 13:46

      знатки хуевы, ухаахахах

      3
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      Рейтинг: +520

      Boozman > msbleff 2 мая 2016, 14:54

      О великий, просвети же тогда нас, неужели Спартак или Локо чемпионат возьмут?

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Boozman 2 мая 2016, 18:23

      зато хозяева твоей команды не договорились

      -1
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      Рейтинг: +520

      Boozman > Rzn_za_cska 2 мая 2016, 19:03

      Звучит как-то по детски, в стиле "а ты вонючка, а ты дурак и.т.д" )) Уважаемый, в нашем бесспорно очень интересном чемпионате я, увы, не поддерживаю ни один из клубов

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Boozman 2 мая 2016, 19:21

      тогда тебе вообще не пох коментировать то что не интересно.
      реал чемпион=)

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 мая 2016, 09:43

      Ещё один прорицатель

      1
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      Рейтинг: +10

      tigi13 2 мая 2016, 08:34

      Мог играть за ЦСКА но жадность его сгубила

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      Рейтинг: +1810

      gor77 2 мая 2016, 06:19

      А Савин это кто?????????????

      1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 > gor77 2 мая 2016, 06:21

      Бывший нападающий «Крыльев Советов»

      1
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