Смолов побил два клубных рекорда «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов после матча с «Анжи» сможет отпраздновать не только свое лидерство в гонке бомбардиров, но и два новых клубных рекорда, которые он сумел установить.

Оформив дубль, Смолов увеличил количество голов в сезоне до 16, тогда как до этого достижение принадлежало Юре Мовсисяну, отличившемуся 14 раз в переходном сезоне 2011/12. Более того, россиянин забивает уже в пятом матче РФПЛ подряд, что также не покорялось ни одному из игроков «быков».