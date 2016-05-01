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    Смолов побил два клубных рекорда «Краснодара»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов после матча с «Анжи» сможет отпраздновать не только свое лидерство в гонке бомбардиров, но и два новых клубных рекорда, которые он сумел установить.

    Оформив дубль, Смолов увеличил количество голов в сезоне до 16, тогда как до этого достижение принадлежало Юре Мовсисяну, отличившемуся 14 раз в переходном сезоне 2011/12. Более того, россиянин забивает уже в пятом матче РФПЛ подряд, что также не покорялось ни одному из игроков «быков».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2016 21:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 1 мая 2016, 21:30

      Молодец, Федор! Продолжай в том же духе, не сбавляй обороты!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +95

      dobrynia 1 мая 2016, 21:20

      Главное, что бы не сдулся.

      -1
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