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    Рахимов: «В первом тайме «Крылья Советов» нас «усыпили»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал итог матча 26-го тура РФПЛ, в котором его подопечные со счетом 0:1 уступили «Крыльям Советов».

    «В таких играх самое опасное, что один эпизод может все решить. Нам не хватает атакующей мощи, чтобы вскрывать оборону соперника. Знали, что «Крылья Советов» будут плотно действовать в защите. В первом тайме они нас «усыпили», подстроили под свою игру. До матча знал, что с «Крыльями» легче играть в Самаре», – сказал Рахимов в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2016 19:23
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